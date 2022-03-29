2022/03/29 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل معرض للسيارات في بلدة هازل كريست بولاية إلينوي الأمريكية قيام لص بتخريب عدد من المركبات، حيث قام بحفر ثقوب في خزاناتها من أجل الحصول على البنزين، ووفقًا لمالك المعرض، آلان تكروري ليست هذه المرة الأولى التي يعتدي فيها الرجل على متجره، مضيفًا أن ذلك كبده خسائر تقدر بآلاف الدولارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لسرقة وقود بـ10 دولارات.. شاهد ما فعله لص داخل معرض سيارات ليلًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لسرقة وقود بـ10 دولارات.. شاهد ما فعله لص داخل معرض سيارات ليلًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).