ضربة جوية تدك أوكار داعش الارهابي في كركوك

2022/03/29 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت طائرات القوة الجوية العراقية ،اليوم الثلاثاء، بتنفيذ اربع ضربات جوية مدمرة لاوكار عصابات داعش الارهابي في كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: إن “طائرات القوة الجوية نفذت اربع ضربات دقيقة ومدمرة لاوكار عصابات داعش الارهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك”.

وأضاف ان ” الضربات جاءت بناءً على معلومات خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة”.

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