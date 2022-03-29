النزاهة تستقدم وزير التجارة الأسبق ومديرين سابقين

2022/03/29 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين فيها، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقات لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحقِّ وزير التجارة الأسبق”، مُشيرةً إلى أنَّ “الأمر […]

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