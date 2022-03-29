الحشد يحدد موعد انتهاء عملية

2022/03/29 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

اكد الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استمرار عملية “الإرادة الصلبة” حتى تأمين جزيرة صلاح الدين بالكامل.

وقال مسؤول عمليات اللواء 31 في الحشد الشعبي عماد الشحماني، في بيان للحشد الشعبي، تلقته (بغداد اليوم)، ان عملية “الإرادة الصلبة” ستستمر حتى تأمين جزيرة صلاح الدين".

وأضاف، ان “قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها ضمن عملية الإرادة الصلبة لتفتيش كامل جزيرة صلاح الدين وتأمينها من فلول داعش”، لافتا الى ان “العملية ستكون عبر ثلاث صفحات وفق الخطط المرسومة".

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