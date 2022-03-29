الفتح يوجه تحذيراً للنواب المستقلين بشأن جلسة الغد.. هذا مضمونه

2022/03/29 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، النواب المستقلين من تعرضهم للاستغلال والخديعة في جلسة اختار رئيس الجمهورية.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك قوى سياسية تحاول اقصاء الجميع لذلك يجب ان يحذر النواب المستقلين من عملية الانقلاب على جميع الاتفاقات بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانتفاء الحاجة لهم".

وأضاف، انه "قد يتطور الى امر الى تلفيق تهم الفساد بحق المستقلين وقضايا لدى هيئة النزاهة بهدف الاقصاء".

وتابع الحياني، ان "يجب على جميع المستقلين عدم الميل لطرف على حساب الطرف الآخر بسبب حساسية المرحلة المقبلة".

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