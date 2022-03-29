لتخفيف الزخم المروري.. افتتاح طرق 'حيوية' مغلقة منذ سنوات في بغداد (صور)

2022/03/29 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افتتحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق المغلقة منذ سنوات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أن يوم غد سيشهد فتح طريق مغلق في منطقة الأعظمية.

وقال قائد المقر المتقدم في الرصافة، اللواء ظافر المحمداوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القيادة تعمل على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في موضوع الطرق المغلقة ضمن قاطع المسؤولية، وبدأت بفتح عشرة طرق".

وأضاف: "اليوم افتتحنا طريقاً حيوياً في منطقة شارع فلسطين، ويؤدي إلى طريق سريع قناة الجيش"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة ستسهم بتخفيف الزخم المروري في شارع فلسطين، وسيكون هناك تسهيلات للمواطنين لخروجهم منها ودخولهم إليها".وأشار إلى أن "طريقاً حيوياً آخر تم فتحه في منطقة زيونة، وتباعاً سيكون هناك فتح طرق أخرى"، مبيناً أن "القيادة ستفتتح يوم غد طريقاً مغلقاً في منطقة الأعظمية".من جانبه، قال مدير قسم الإعلام في عمليات بغداد، العميد عباس حميد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القيادة ستفتتح أيضاً طرقاً مغلقة في جانب الكرخ ومنها الطريق الحيوي الرابط بين سريع الشعلة باتجاه طريق الغزالية العام، مروراً بالوقف السني، وكذلك فتح طريق حيوي ضمن محلة 839 في الكرخ".

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