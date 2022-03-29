2022/03/29 | 14:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بسبب عجز الحكومة عن حمايته".. الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدم مقره في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/29 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بسبب عجز الحكومة عن حمايته".. الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدم مقره في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بسبب عجز الحكومة عن حمايته".. الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدم مقره في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).