بعد حرقه.. الحزب الديمقراطي يهدم مبناه وسط الكرادة! (صور)

2022/03/29 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هدم الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الثلاثاء، مبنى فرعه في العاصمة بغداد احتجاجاً على حرقه.

وكان المقر تعرض على الحرق بعد تجاوز احد اعضاءه على المرجعية في النجف الاشرف.

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