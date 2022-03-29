2022/03/29 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، معلقا على استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة، إن محاولات واشنطن للضغط على موسكو وبكين أو احتوائهما، لن تنجح.وأضاف الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحفية اليوم: “التقرير الذي قدمه البنتاغون إلى الكونغرس الأمريكي، يعج بأفكار حقبة الحرب الباردة وعقيدة الكتل.الصين وروسيا دولتان كبيرتان، ولن تنجح […]

ظهرت المقالة رداً على تقرير البنتاغون..



بكين: محاولات واشنطن لاحتواء الصين وروسيا لن تنجح أولاً على ايرث نيوز.

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