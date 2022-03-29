عالميًا.. دولة عربية تتصدر النسبة الأعلى للنساء في المناصب الإدارية

2022/03/29 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان " ما وراء السقف الزجاجي: لماذا تحتاج الشركات إلى نساء في القمة "، ارتفعت نسبة النساء الأكثر تعليما ونشاطا في القوى العاملة من أي وقت مضى، حيث يعملن بشكل متزايد في الأدوار الإدارية.

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