السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية في شهر يناير 2022

2022/03/29 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت صادرات السلع في شهر يناير/كانون ثاني في عام 2022 بنسبة 49.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2021.حيث بلغت قيمتها 107.6 مليار ريال سعودي، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال سعودي أي بنسبة 57.5%.

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