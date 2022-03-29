2022/03/29 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SorbClsj5Hg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ائتلاف المالكي: نحن أمام تأجيل آخر في حال عدم حصل توافق بين الإطار والتيار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ائتلاف المالكي: نحن أمام تأجيل آخر في حال عدم حصل توافق بين الإطار والتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).