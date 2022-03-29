2022/03/29 | 14:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. تشكيلة الاولمبي بمواجهة تايلند في بطولة دبي الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/29 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. تشكيلة الاولمبي بمواجهة تايلند في بطولة دبي الدولية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. تشكيلة الاولمبي بمواجهة تايلند في بطولة دبي الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).