موسكو تكشف دور أبراموفيتش في المفاوضات وتعلق على أنباء تسميمه

2022/03/29 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، يقوم بدور وساطة في المحادثات الروسية الأوكرانية التي بدأت، الثلاثاء، في إسطنبول، نافيا المعلومات الصحافية التي أشارت إلى احتمال تعرضه لتسميم.

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