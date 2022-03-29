2022/03/29 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، امس

الإثنين، أن نظيره الروسي سيكون أكثر

عزلة إن واصل نهجه العدائي ضد أوكرانيا.

كما أضاف قائلاً للصحافيين في البيت

الأبيض "سنرد إذا استخدم بوتين أسلحة

كيميائية في أوكران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وصفه لبوتين بـ "مجرم حرب".. بايدن: لا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وصفه لبوتين بـ "مجرم حرب".. بايدن: لا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).