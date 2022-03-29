بالصور:حزب البرزاني يهدم مقره الذي تم حرقه وسط بغداد

2022/03/29 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدم الحزب الديمقراطي الكردستاني ،

اليوم الثلاثاء، مبنى فرعه في العاصمة

بغداد احتجاجاً على حرقه.

وكان المقر تعرض على الحرق بعد تجاوز

احد اعضاءه على المرجعية في النجف

الاشرف

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