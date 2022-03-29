اتحاد الكرة: فتح أبواب ملعب المدينة لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني

2022/03/29 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، فتح

أبواب ملعب المدينة الدولي لمشاهدة

مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره

السوري ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس

العالم، والتي ستقام في الساعة 4:45 من

عصر اليوم.

وذكر بيان

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