مصدر لـ(ايرث نيوز): اجتماع لقادة الكتل السياسية في منزل الحلبوسي

2022/03/29 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، بانعقاد اجتماع لقادة الكتل السياسية في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يحتضن اجتماعاً لقادة الكتل السياسية لبحث آخر تطورات المشهد السياسي”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع ضم بعض قيادات الإطار التنسيقي”، من دون ذكر المزيد […]

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