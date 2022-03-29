هازارد ينضم إلى قائمة أهداف ميلان

2022/03/29 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، إلى قائمة أهداف ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد في صيف 2024، وزعمت تقارير أن الميرنجي يرغب في التخلص منه بنهاية الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، ينوي الاستفسار عن وضع هازارد في ريال مدريد […]

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