الكاظمي: العراق ماض بتعزيز الشراكة مع أوروبا في الحرب على الإرهاب

2022/03/29 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، وزير خارجية لوكسمبورغ وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحة الدولية، وضرورة السعي لإيجاد حلول سلمية للصراعات.

وأكد الكاظمي أن العراق ماضٍ في تعزيز الشراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا في الحرب على الإرهاب، والتعاون المؤسساتي في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنمية الاعتماد على الطاقة النظيفة.

من جانبه أشار وزير خارجية لوكسمبورغ إلى أن حكومته والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى الاستمرار في مساعدة العراق، وتوفير الدعم والإسناد في مختلف المجالات.

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