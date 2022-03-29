الاتحاد يفتح أبواب ملعب المدينة للجماهير لمشاهدة مباراة العراق وسوريا

2022/03/29 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء 29 آذار/مارس 2022، فتح أبواب ملعب المدينة شرقي العاصمة بغداد، لمشاهدة مباراة العراق وسوريا.

وذكر الاتحاد في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "تقرر فتح أبواب ملعب المدينة الدولي أمام الجمهور لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السوري عصر اليوم الثلاثاء".

وكانت الجماهير العراقية قد حضرت في ملعب المدينة لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي في ملعب المدينة، بعد نقل المباراة منه إلى السعودية، على خلفية القصف الإيراني لمدينة أربيل، واعتبرته احتجاجًا على القرار.

ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره السوري في تمام الساعة 4.45 مساءً بتوقيت بغداد، في آخر جولة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وحقق المنتخب الوطني العراقي، يوم الخميس 24 آذار/مارس 2022، فوزه الأول على نظيره الإماراتي بهدف نظيف.

وبهذا الفوز، رفع العراق رصيده إلى 8 نقاط، مقتربًا من المركز الثالث الذي يحتله الأبيض الإماراتي، الذي تجمّد رصيده عند 9 نقاط، في المركز الرابع، متقدمًا على العراق.

وفي حالةِ تساوي فريقين بعددِ النقاط يتم احتساب فارق الأهداف الإجمالي أولًا، ومن ثم في حالِ التساوي يكون اللجوء الى الأهدافِ المُسجلة (له) ومن ثم (عليه)، وفي حال التساوي يكون اللجوء الى فارقِ المُواجهتين المباشرة، بحسب لوائح المتأهلين.

ويتفوق المنتخب الإماراتي في فارق الأهداف على العراق، إذ يمتلك 6 أهداف وعليه 7، ما يعني أن الفارق هو (-1)، فيما يمتلك العراق 5 أهداف وعليه 11 هدفًا، ما يعني أن الفارق هو (-6)، وبالتالي يحتاج العراق إلى الفوز بأي نتيجة على سوريا مع تعادل أو خسارة الإمارات، أو تعادله مقابل خسارة الإمارات بخمسة أهداف، لانتزاع تذكرة الملحق.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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