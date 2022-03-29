لابورتا: مشروع السوبر ليج لم ينته بعد وسيعود للظهور إلى النور

2022/03/29 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن مشروع السوبر ليج لم ينته بعد، وسيعود للظهور إلى النور.

وقال لابورتا، خلال حوار أجراه مع إذاعة “RAC 1” الإسبانية: “السوبر ليج مستمر.



نحن في انتظار قرار المحاكم، وندافع عن الحق في المنافسة الحرة، وسنفوز، كما أن تربطني علاقة ودية ومتحضرة مع فلورنتينو بيريز”.

وأضاف: “عودة السوبر ليج مفتوحة وليست مغلقة، وقد تطورت الفكرة وستكون بالتأكيد أكثر الدوريات جاذبية في العالم”.

وتابع: “سيكون السوبر ليج شبيه بدوري أبطال أوروبا المطور، وأعتقد أن الأمر سينتهي بدخولنا في حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



أعتقد أننا سنمضي في هذا الاتجاه، لكن مع ترك الإدارة لصالح الأندية”.

وواصل: “لا يمكن السماح بأن تسير الأندية التابعة لدول جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، للقيام بما يريدون، وأن يصبحوا أسياد الكرة الأوروبية”.

وختم: “نحن واضحون في السوبر ليج أن يجب القضاء على هذه الأمور من أجل بقاء الأندية على قيد الحياة، وأؤكد أن هناك العديد من الأندية الإنجليزية تؤيد المشروع لكنها لا تقول ذلك لأن الأمور معلقة في المحاكم”.

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