مدرب المنتخب الإيطالي يلمح الى بقائه مع الأتزوري

2022/03/29 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمح روبرتو مانشيني إلى أنه سيبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الايطالي لكرة القدم، على الرغم من فشل الأتزوري في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.

واضاف مانشيني، أمام الإعلام على هامش المباراة الودية في كونيا اليوم الثلاثاء ضد مضيفته تركيا التي خسرت بدورها ضد البرتغال، إنه تباحث مع رئيس الاتحاد الايطالي للعبة غابرييلي غرافينا، ويعتقد انه على الموجة ذاتها فيما يتعلق بكل شيء تقريبا، وتابع، سنتحدث عن الأمر مجددًا في الأيام المقبلة، سنتقابل مجددًا بعد هذه المباراة.

ومن ثم سنتحدث عما يمكن تطويره للمستقبل، هذا كل ما في الأمر، ويمتد عقد المدرب مع المنتخب الايطالي حتى النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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