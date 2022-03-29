جريمة بشعة في ريف دمشق.. مراهق يغتصب طفلة

2022/03/29 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن "الطفلة التي توفيت في 25 مارس، بعد فقدانها بساعات، اغتصبت من قبل مراهق عمره 17 عاما".

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