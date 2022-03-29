أبراموفيتش مالك تشيلسي السابق يتعرض للتسمم في اوكرانيا

2022/03/29 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال وموقع بلينجكات الاستقصائي عن مصادر أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات غربية ومفاوضين أوكرانيين ، أصيبوا بأعراض تشبه التسمم بعد اجتماع في كييف هذا الشهر.

وأفادت وول ستريت جورنال بأن أبراموفيتش، الذي قبل طلبا من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء الغزو الروسي، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.

وأوضحت المصادر أن أعراضا شملت احمرار العين وتقشر جلد الوجه واليد ظهرت عليهم، وأكدت الصحيفة أن أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك وأن حياتهم ليست في خطر، وأضافت أن المجموعة التي عانت من الأعراض ألقت باللوم على من وصفتهم بمتشددين في موسكو يهدفون لتخريب المحادثات.

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