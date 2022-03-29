بالصور.. بدء توافد الجماهير العراقية إلى ملعب المدينة الدولي

2022/03/29 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت الجماهير العراقية بالتوافد إلى ملعب المدينة الدولي لمؤازرة منتخب أسود الرافدين في الجولة الاخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.وستقام المباراة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي عند الساعة الرابعة و45 دقيقة بتوقيت بغداد.وتأتي هذه الخطوة من قبل الجماهير العراقية لتحفيز لاعبي المنتخب الوطني في مباراة اليوم وكذلك […]

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بدء توافد الجماهير العراقية إلى ملعب المدينة الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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