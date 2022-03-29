في ظل جمود سياسي.. ثمانية أيام تفصل بين انتخاب رئيس الجمهورية واعادة الانتخابات

2022/03/29 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لرئاسة البرلمان اليوم تأجيل جلسة البرلمان إلى السادس من الشهر المقبل كحد أقصى.

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