روسيا تعلن تقليص نشاطها العسكري في كييف وتشرنيهيف

2022/03/29 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، عن تقليص نشاطها العسكري في كييف وتشرنيهيف.

وأعلن ممثل عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن روسيا قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، وذلك لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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