الدفاع الروسية تقرر خفض عملياتها القتالية بشكل جذري على محورين في أوكرانيا

2022/03/29 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.وقال ممثل عن وزارة الدفاع الروسية أن روسيا قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.وأضاف ان القرار جاء لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية.

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