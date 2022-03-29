غداً سيكتمل النصاب.. حزب بارزاني يعلن انضمام نواب مستقلين جدد للتحالف الثلاثي

2022/03/29 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الثلاثاء، أن نواب جدد سينضمون لجلسة يوم غد الأربعاء.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النصاب القانوني سيكتمل في جلسة يوم الغد، نظرا لانضمام عدد من النواب المستقلين الذين قاطعوا جلسة السبت الماضي".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي ما يزال متمسكا بمرشحه لرئاسة الجمهورية، وهو يحظى بدعم التحالف الثلاثي، ولا صحة لوجود مطالب بتغييره".

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