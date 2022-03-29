العراق يدعو تركيا لزيادة الاطلاقات المائية: قوتنا تعزز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة

2022/03/29 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، تركيا لزيادة الاطلاقات المائية، فيما أكد أن قوة العراق تعزز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبال بمكتبه اليوم، السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، لبحث المسائل العالقة والملفات ذات الاهتمام المشترك".

واكد الزاملي ان "قوة العراق من شأنها تعزيز أمن وازدهار دول الجوار و المنطقة برمتها"، لافتاً الى ان "مجلس النواب عازم على تعديل القوانين التي تسهل دخول وخروج واقامة المستثمرين داخل البلاد".

وشدد الزاملي على "ضرورة العمل على تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الامني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام السيادة وترسيخ الامن والاستقرار بين البلدين الجارين"، داعياً الى "ترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة مع تركيا عبر زيادة سعة الاطلاقات المائية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بالجانب المائي ، ورفع مستوى التنسيق الامني والمعلوماتي والاستخباري ".

من جانبه، بيّن السفير التركي "دعم بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الصعد كافة بما فيها على المستوى البرلماني"، مبديا "حرص انقره على اطلاق برامج لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب العراقيين".

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