بعد موجة غضب .. شرطة البصرة تحقق بنشر صورة استاذ جامعي معتقل

2022/03/29 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء

الحقوقي علي عدنان عبدالحميد، اليوم

الثلاثاء، بفتح تحقيق في قضية نشر صور

استاذ جامعي أُلقي القبض عليه مؤخرا.

وأثارت نشر صورة استاذ جامعي من قبل

مكافحة اجرام البصرة

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