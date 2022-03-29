تشكيلة المنتخب الوطني امام نظيره السوري في الجولة الاسيوية الاخيرة المؤهلة لكأس العالم

2022/03/29 | 15:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد التشكيلة الرسمية للمنتخب في مواجهة نظيره السوري، عصر اليوم الثلاثاء، في دبي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتتألف تشكيلة المنتخب من: جلال حسن لحراسة المرمى، لخط الدفاع أحمد إبراهيم ومناف يونس وعلي فائز وشيركو كريم وضرغام إسماعيل، وفي الخط الوسط سعد عبد الأمير وأمجد عطوان وحسين علي وإبراهيم بايش، وللهجوم أيمن حسين .

وكانت نتائج فحوصات الـ PCR التي أجراها وفد المنتخب الوطني، امس الاثنين، اسفرت عن سلامة موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائج سلبية للجميع، وبالتالي ستكون قائمة المنتخب الوطني مكتملة من الجهاز الفني والطبي والإداري والإعلامي واللاعبين وجاهزيتهم لمواجهة عصر اليوم أمام نظيرهم السوري.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن ، اليوم الثلاثاء، تسمية طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره السوري في المباراة الاخيرة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وتقام المباراة على ملعب راشد في مدينة دبي الاماراتية، في تمام الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت بغداد.

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