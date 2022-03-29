2022/03/29 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبرت النائبة عن الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني، الثلاثاء، أن محاولة إقصاء الإطار من قبل التحالف الثلاثي غلطة كبيرة وخطوة غير صحيحة، مؤكدةً أن،على التحالف الثلاثي أن يعيد حساباته ألف مرة قبل أن يفكر بإقصائه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السلطاني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “على التحالف الثلاثي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: إقصاء الإطار “غلطة كبيرة “وعلى التحالف الثلاثي إعادة حساباته ألف مرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: إقصاء الإطار “غلطة كبيرة “وعلى التحالف الثلاثي إعادة حساباته ألف مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).