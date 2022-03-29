أوكرانيا تقترح “وضعاً محايداً”.. انتهاء جلسة المفاوضات بين كييف وموسكو

2022/03/29 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتهت جلسة المفاوضات التي استمرت 4 ساعات مع فترات استراحة في يومها الأول، الثلاثاء، بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية.وقال مفاوضون أوكرانيون إن كييف اقترحت تبني “وضع محايد” مقابل ضمانات أمنية، في أحدث جولة من المحادثات، بما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية.وقال المفاوضون […]

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انتهاء جلسة المفاوضات بين كييف وموسكو أولاً على ايرث نيوز.

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