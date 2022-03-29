اجتماع لتحديد مصير الاسر العراقية في مخيم

2022/03/29 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع موسع في اربيل لتحديد مصير الاسر العراقية في مخيم الهول السوري.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اجتماع موسع عقد في اربيل اليوم بحضور ممثلين عن المحافظات المحررة والوزارات الحكومية ذات العلاقة من اجل مناقشة ملف الاسر العراقية الموجودة في مخيم الهول السوري في خطوة استباقية لاعادة المئات منها الى مناطق سكناها الاصلية ".

واضاف المصدر،ان" الاسر سيجري نقلها في مرحلة الاولى من الهول صوب الجدعة غرب الموصل ومن ثم تدخل في سياق برنامج اصلاحي يسبقه تدقيق امني مشدد"، مشيرا الى ان "اغلب الاسر الراغبة بالعودة هي من النساء والاطفال سيتم التعامل معها وفق اطار انساني مع الحرص على انها لاتكون حاملة للفكر المتطرف".

واشار الى ان" الاجتماع هو الاول من نوعه مع ممثلي المحافظات من اجل زجهم في مساعي اعادة تلك الاسر الى مجتمعاتها الاصلية في ظل وجود تعقيدات في هذا الاطار لكن سيعتمد مبدا لاتاخذ البريء بجريرة المذنب"، لافتا الى ان "قوائم باسماء الاسر سيتم ارسالها للمحافظات قريبا لتكون على دراية بالموضوع بشكل تفصيلي".

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