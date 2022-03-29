برلماني يوجه دعوة عاجلة للكاظمي ويكشف عن جهات تعيق تنفيذ مشروع مطار الموصل

2022/03/29 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادوجه رئيس حركة حسم النائب ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، دعوة عاجلة للكاظمي ويكشف عن جهات تعيق تنفيذ مشروع مطار الموصل.

وذكر العباسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حركة حسم ترفض التأخير والتعويق الذي شهده مشروع إعادة إعمار مطار الموصل من قبل الجهات ذات العلاقة في الحكومة الإتحادية وما نتج عنه من أضرار وتعطيل للحياة العامة في المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة نينوى التي تعد من أكبر محافظات العراق وتتمتع بأهمية إستراتيجية بحكم موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها".وأضاف أنه "ولأجل ما سبق فإننا نطالب الحكومة ونناشد شخص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز للجهات المختصة بالإسراع لإعلان المشروع وإحالته الى شركة عالمية رصينة قادرة على إنجاز هذا المرفق المهم والحيوي والذي سينعكس إنشاؤه على تحسين ظروف المواطنين على هذا المحافظة التي عانت الامرين مقابل حجم الاعمار الخجول الذي لا يتناسب مع الدمار الذي حصل نتيجة سيطرة عصابات الارهاب وعمليات التحرير".وأوضح انه "ومن هنا فإننا نحذر من أي تسويف لهذا المشروع وسنلجأ الى الجهات القضائية ذات الاختصاص لإنصاف أبناء هذه المحافظة التي لم تحظَ بأي إهتمام من قبل الحكومة الاتحادية ولم نشهد فيها أي حركة للإعمار وإعادة الحياة بعد التحرير".

وأكد أن "الحركة متعاونة مع الكيانات المتحالفة معها أنها ستبقى المطالب المخلصة لحقوق المواطنين في المناطق المحررة فإنها ستتابع بحرص التحركات الحكومية وتقف على أدق التفاصيل لحين تلبية هذا المطلب المستحق لأبناء نينوى".

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