زحام مروري خانق بسبب غلق عدد من شوارع الكرادة في محيط المربع الرئاسي (صورة)

2022/03/29 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادادى خلق عدد من الشوارع المهمة في منطقة الكرادة، اليوم الثلاثاء، الى زحام مروري خانق.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "الزحام يبدأ من الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء، باتجاه ساحة الحسنين، مع غلق جسر الطابقين من الدورة الى الساحة ذاتها، وكذلك غلق الشارع من ساحة الحرية الى ساحة الحسنين".

يشار الى ان هذه المنطقة يوجد فيها مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم".

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