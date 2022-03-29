روسيا بصدد إطلاق قمريْن صناعيين اختباريين للاتصالات من طراز “غونيتس”

2022/03/29 | 16:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ستنتج روسيا نموذجيْن اختبارييْن من القمر الصناعي “غونيتس” للاتصالات وذلك بعد إقرار مشروعهما التصميمي.أعلن ذلك مدير عام شركة ” سبوتنيكايا سيستيما” بافيل تشيرينكوف، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية وقال:” ستبدأ الشركة بعد إقرار المشروع في إنتاج القمريْن الصناعيين وستختبرهما فيما بعد في مدار الأرض.وفي حال نجاح الاختبارات سينطلق إنتاج […]

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