فيديو صادم.. كاميرا مراقبة ترصد شخصًا يعذب دجاجًا حيًا

2022/03/29 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد قاس رصدته كاميرا مراقبة، قام خمسة أشخاص بمهاجمة وتعذيب عدد من طيور الدجاج أمام أحد المنازل في مدينة وينوسكي بولاية فيرمونت الأمريكية، وقالت مالكة الطيور، شانا برادي إن الدجاج أصيب بجروح خطيرة، مضيفة أنها بصدد ملاحقة الفاعلين قضائيًا.

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