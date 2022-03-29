معركة عفرين مستمرة - آزاد أحمد علي

2022/03/29 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي بعد مرور أربع سنوات على الغزوة المغولية – الجهادية الجديدة على منطقة جبل الكورد – عفرين المسالمة، لابد للأطراف ذات العلاقة وخاصة المتضررة إعادة النظر بمقدماتها ونتائجها.



وكذلك على الجهات والأدوات المنفذة لعملية الغزو أن تدرك أنها لم تستفيد من هذه الغزوة، فقد اقتربت من حافة الإفلاس السياسي بسبب هذا الموقف الأرعن، وعلى أولئك المتعاونين تحت مسمى (المعارضة السورية) أن يدركوا أن استخدامهم كأداة تنفيذ ل ......





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