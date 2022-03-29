2022/03/29 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز استغلال عمل السّجناء وزيادة أرباح الشركات لقد تَطَرَّقْتُ، منذ عام 2006، وفي مناسبات عديدة إلى التمييز في الولايات المتحدة وامتزاج المَيْز العُنْصُري بالإستغلال وبالإضطهاد والإحتقار(الإزدراء)، وكان آخرها مقال بعنوان "إضرابات العاملين بالولايات المتحدة" (تشرين الأول/اكتوبر 2021)، حيث أَشَرْتُ إلى الإضراب التاريخي الذي نفّذهُ المساجين العاملون، بإشراف مناضلي الفهود السّود، خلال عقد السبعين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجون الأمريكية، اضطهاد عرقي واستغلال طبقي - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجون الأمريكية، اضطهاد عرقي واستغلال طبقي - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).