ما حقيقة إغلاق المطارات في ألمانيا لخمسة أشهر؟

2022/03/29 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن ألمانيا "قررت رسميا" إغلاق المطارات لخمسة أشهر لسبب لم يذكر.

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