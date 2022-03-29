النفط يتراجع مع آمال التوصل لسلام في أوكرانيا

2022/03/29 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط خسائرها ،اليوم الثلاثاء، مع إجراء أوكرانيا وروسيا محادثات سلام ووسط المخاوف المتعلقة بالطلب بسبب إجراءات الإغلاق في شنغهاي، المركز المالي في الصين، نتيجة تفشي حالات كوفيد-19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً لتسجل 111.88 دولار للبرميل لحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً إلى 105.37 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 103.46 دولار للبرميل في وقت سابق.



وخسر كلا العقدين نحو 7% أمس الاثنين.

ويجتمع مسؤولون من أوكرانيا وروسيا ،اليوم الثلاثاء، في إسطنبول في أول محادثات سلام بينهما منذ أسبوعين.

وكانت العقوبات التي فُرضت على روسيا قد حدّت من إمدادات النفط ودفعت أسعاره لأعلى مستوياتها منذ 14 عاماً في وقت سابق هذا الشهر.

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