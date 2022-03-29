صالح وأسيلبورن يبحثان أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا

2022/03/29 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الثلاثاء، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، في قصر السلام ببغداد، حيث بحث الجانبان عدد من القضايا على رأسها أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن”، مبينا انه “تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي والإشارة إلى العلاقة المتميزة بين الجانبين، ومناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورغ وأوروبا، وقضية النازحين داخل العراق وخصوصا الايزيديين”.

وتابع انه “تم ايضا بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق”، موضحا انه “تم التأكيد على ضرورة الركون للحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين”.

من جانبه، أكد الوزير جان أسيلبورن “وقوف بلده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد”.

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