بقيمة 1.3 مليار دولار.. العراق يجدد عقده مع شركة امريكية

2022/03/29 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

كشفت شركة كونستيليس الامريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد منحت شركة تريبل كانوبي التابعة للشركة، عقد خدمات وقائية وامنية لمدة 10 سنوات في بغداد العراق، بموجب عقد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار.

وبحسب تقرير موقع الشركة الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن "بموجب هذا العقد، ستواصل شركة "تريبل كانوبي" تقديم خدمات الحماية والخدمات الأمنية المتخصصة وخدمات الدعم اللوجستي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد".

قال جيم نوي، رئيس عمليات الدعم العالمي في شركة كونستيليس: "لقد واصلت شركة تريبل كانوبي دعم وزارة الخارجية في المواقع شديدة الخطورة منذ أكثر من 15 عامًا".

واضاف "نحن مدينون للأداء المتميز لفريقنا في بغداد إن مهنيتهم ​​وتفانيهم الدؤوب في المهمة يحددان تريبل كانوبي كمزود عالمي رئيسي للحلول الأمنية المتطورة".

وتابع "يشرفنا أن نواصل حماية البعثة الأمريكية وموظفي البعثة في بغداد، العراق".

وقال تيري رايان، الرئيس التنفيذي لشركة كونستيليس: "نحن فخورون بأن وزارة الخارجية قد اختارت تريبل كانوبي لمواصلة دعم هذه المهمة خلال العقد المقبل".

وذكر ايضاً "سيلتزم فريقنا بضمان حصول عملائنا على الحلول الأمنية اللازمة لضمان نجاح المهمة".

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