2022/03/29 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، ملف القصف الإسرائيلي الذي طال المفاعل النووي العراقي عام ١٩٨١، فيما ناقش سبل وآليات المطالبة بتعويض العراق.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا حول ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي تم قصفه من قبل الكيان الصهيوني عام ١٩٨١، إذ حضر الاجتماع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، ووكيل وزارة العدل، ونائب مستشار الأمن القومي، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ورؤساء هيئة المصادر المشعة وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الانتشار، ومسؤول ملف الطاقة الذرية في وزارة التعليم العالي، فضلا عن الجهات ذات العلاقة".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، "ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي تم قصفه من قبل الكيان الصهيوني عام ١٩٨١، وسبل وآليات المطالبة بتعويض العراق، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨١، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".وجرى خلال الاجتماع، "التأكيد على انسجام حقوق العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

من جهته، أكد الأعرجي خلال الاجتماع، على "ضرورة أن تكون هناك إرادة لتثبيت المطالبة بالحق العراقي، موجهاً باستمرار العمل وتحديد المتطلبات الخاصة بمحاور الموضوع، لغرض عرضها لاحقا أمام السيد رئيس الوزراء، للبتّ في آليات تثبيت حقوق العراق في هذا الملف والعمل على استعادتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث الحصول على تعويضات من إسرائيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث الحصول على تعويضات من إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).