إرساء 8 ناقلات نفط في ميناء خور الزبير التخصصي

2022/03/29 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، ثمان ناقلات نفط رست على ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي.وقال مدير عام الشركة، المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الميناء يستقبل انوع متعددة من ناقلات المشتقات النفطية بتنظيم ودقة عالية في الرسو والاقلاع” مشيرا” الى “توجيه وزير النقل الكابتن […]

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