بالفيديو.. مدرب العراق السابق يوجه رسالة دعم للمنتخب قبل موقعة سوريا

2022/03/29 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

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المدرب البرازيلي جورفان فييرا يبعث رسائل الدعم للمنتخب العراقي الوطني قبيل مباراته مع سوريا.

المدرب البرازيلي #جورفان_فييرا يبعث رسائل الدعم للمنتخب العراقي الوطني قبيل مباراته مع سوريا #سوريا #العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/J30Y0edz4L

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 29, 2022

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