تماثل 728 حالة للشفاء من كورونا وتسجيل 4 حالات وفاة في العراق

2022/03/29 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ،اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 728 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 4 وفيات”.

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